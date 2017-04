Ein Tag voller Überraschungen für Hubert und Staller! Die beiden Polizisten werden zum Einsatz in die Stadt gerufen, um einen betrunkenen und randalierenden Jungen dingfest zu machen. Vor Ort stellen sie verdutzt fest, dass es sich bei dem Krawallmacher gar nicht um ein Kind, sondern um den kleinwüchsigen Millionär Manuel von Kunkel handelt. Als sie den Trunkenbold in seine Villa am Starnberger See zurück begleiten, folgt die nächste Überraschung: In der Badewanne nimmt Kunkels attraktive Untermieterin Megan ein Schaumbad - allerdings tot! Ein tragischer Unfall? So sieht es zunächst aus, denn der Föhn treibt im Badewasser. Noch vor Ort entdeckt Pathologin Dr. Anja Licht Spuren von Äther im Nasenraum der Toten und so wird schnell klar: Es war Mord! Beim Ablassen des Badewassers machen Anja Licht und die beiden Ermittler eine weitere verblüffende Entdeckung: Megan ist nur bis zur Hüfte eine Frau - die junge Dame war ein Ladyboy! Für Staller ist der Fall klar: Millionär Kunkel hatte die schöne Megan wegen unerwiderter Liebe umgebracht und einen Unfall vorgetäuscht. Danach hat er sich in der Stadt wüst betrunken. Doch Kunkel beteuert hartnäckig seine Unschuld: Seine Beziehung zu Megan sei rein platonisch gewesen, von ihrem kleinen Geheimnis habe er nichts gewusst. Schließlich macht die Feststellung der Todeszeit Kunkels Alibi wasserdicht. Megan wurde ermordet, während Hubert und Staller mit ihm in der Stadt waren. Da taucht plötzlich eine Freundin von Megan auf, die der Presse exklusiv intime Details über das Liebesleben der Toten verspricht. Megan hatte sich offenbar ihr luxuriöses Leben von reichen Gönnern rund um den See finanzieren lassen. Polizeirat Girwidz befürchtet einen Skandal in der Starnberger High Society! Er will um jeden Preis verhindern, dass die Insiderin der Presse brisante Informationen liefert. Hubert und Staller locken die Dame mit Sonjas Hilfe in eine Falle und gelangen so in den Besitz einer brisanten Namensliste ...