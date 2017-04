Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 19:30 - 20:00 Uhr | Heimatserie Infos

Katharina will sich an einem Fotowettbewerb zum Thema "Die jungen Alten" beteiligen. Welche Frau im Dorf ist entspannt genug, sich als Model zur Verfügung zu stellen? Untertitel: Model gesucht Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Jochen Müller Folge: 1889 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth