Satirisch-lustvoll durch die Fastenzeit mit "SchleichFernsehen" Fastenzeit hin oder her - Kabarettist Helmut Schleich verzichtet auch in der neuen Ausgabe von "SchleichFernsehen" nicht auf seine gewohnt bissigen und gehaltvollen Analysen. Wie immer schlüpft der Kabarettist in unterschiedlichste Rollen und parodiert Prominente, die das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen bestimmen. Gast der Sendung ist Jess Jochimsen, der die Zumutungen der Gegenwart mit seinen poetisch-komischen Geschichten zu bekämpfen weiß. Auch Schleichs Assistentin Christiane Blumhoff, die Studioband Stimmungsbüro Kreitmeier und Sebastian Daller, der Gstanzlsänger aus der bayerischen Schublade, sorgen wie gewohnt für pfeffrige Unterhaltung.