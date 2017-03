Jules kann sich nicht entscheiden, wer ihre Trauzeugin werden soll. Sie entscheidet sich für Ellie, doch damit macht sie Laurie sehr unglücklich. Deshalb möchte sie, dass sich die beiden die Aufgabe teilen. Doch auch das ist kein perfekter Plan. Grayson will ganz standesgemäß bei Jules' Vater Chick um die Hand seiner Tochter bitten. Doch der stimmt nicht einfach so zu, sondern stellt ihm eine Aufgabe, die es in sich hat. Bobby hingegen weiß nicht, was er den beiden schenken soll.