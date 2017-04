Um endlich wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können, wagt die Krankenschwester Vera einen Neuanfang. Mit Kind und Kegel zieht sie von Berlin in die Eifel. Schon am ersten Arbeitstag in der Praxis von Dr. Chris Wegner muss sie feststellen, dass es auf dem Land wegen des Ärztemangels alles andere als beschaulich zugeht. Eine lange Liste von Hausbesuchen wartet bereits schon auf Vera.