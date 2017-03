Wer den Namen Ingo Appelt hört, weiß: Hier geht's zur Sache. Der Komiker aus dem Ruhrpott nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit viel Wortwitz, treffsicheren Pointen und schwarzem Humor packt er die Themen an, an die andere sich nicht trauen. Er findet für die kompliziertesten Probleme überraschend simple Lösungen, nimmt die schrägsten Trends unter die Lupe und die lächerlichsten Stars auf die Schippe. Das einstige Enfant terrible der Comedy-Welt ist längst zum Frauenversteher geworden und knöpft sich in seinem aktuellen Programm den Mann von heute vor, der weitgehend orientierungslos durch den modernen Alltag taumelt. Alle Fragen, die die Menschheit bewegen - Ingo Appelt hat darauf eine Antwort. Ein Comedian in Topform.