Mircea Budulean ist in Rumänien aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Schweden. Er arbeitet bei Crossroads, einer Anlaufstelle für Einwanderer, die zur Stockholmer Stadtmission gehört. Mircea setzt sich dafür ein, Obdachlose von der Straße zu holen, ihnen eine neue Perspektive zu eröffnen. Bei Crossroads finden sie praktische Hilfe - können duschen, essen, Wäsche waschen -, bekommen Informationen über die Gemeinde und Unterstützung bei der Suche nach einer Ausbildungsmöglichkeit oder Arbeit. Crossroads bietet auch Alphabetisierungskurse für Menschen an, die nicht lesen und schreiben können. Und in einer Nähwerkstatt können Teilnehmer einen Nähkurs absolvieren und erste Berufserfahrungen sammeln. Mircea empfindet es als großes Glück, immer wieder zu erleben, wie Obdachlose die Straße hinter sich lassen und Teil einer Gemeinschaft werden.