Städte am Meer Heute | SWR BW | 06:45 - 07:00 Uhr | Städteporträt Infos

Melbourne wurde wiederholt zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Unter den 4,4 Millionen Einwohnern tummeln sich zahlreiche junge Kreative, die das Lebensgefühl der Stadt prägen, so wie der Graffiti-Künstler Mike Makatron oder die Mode-Designerin Nixi Killick. Der ökologische Gastwirt Joost Bakker benutzt in seinem Restaurant keinerlei Verpackungen und recycelt alle Abfälle, und der Gourmetkoch Mark Olive sammelt im Busch Delikatessen, die schon seine Aborigine-Vorfahren verwendet haben. Untertitel: Melbourne Laufzeit: 15 Minuten Genre: Städteporträt, D 2015 Regie: Christian Stiefenhofer Folge: 1