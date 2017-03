Im Hügelland Rheinhessens ist die Winzerin Ulla Bernhard-Räder zuhause. Sie betreibt ein Familienweingut mit ihrem Mann Rüdiger und Sohn Philipp. Ein neues Standbein sind die Bio-Weine. Ulla organisiert Verkostungen und entwickelt Ideen, um Weinliebhabern einen Blick hinter die Kulissen des Winzerbetriebs zu ermöglichen. Der ummauerte Bauerngarten ist Ullas Steckenpferd und ein verwunschener Ort zum Entspannen. Die Farben und auch der Duft und Geschmack von Kräutern und Blumen faszinieren die 54-Jährige. Ihr sinnliches Kleinod ist offen für erholungssuchende Hausgäste und die kräuterkundige Ernährungswissenschaftlerin teilt ihr Wissen gerne mit anderen. Kräuter spielen auch in Ullas Landfrauen-Menü eine große Rolle: Für den ersten Gang wendet sie Kalbsleberpastete in Lavendel und Ringelblumenblättern, als Beilage zum Hähnchen in Trauben-Rahm-Sauce macht sie einen Gartenkräutersalat, zum Nachtisch gibt es unter anderem Basilikum-Eis. Zusammen mit ihrer Tochter Anna Marie bereitet sie das Dinner vor. Es soll im stilvollen Herrenzimmer des Guts stattfinden.