Alljährlich im Frühjahr finden die Esslinger Gartentage statt. Für Gartenliebhaber und Menschen mit grünem Daumen ist das ein Muss. Mitten in der historischen Stadtmitte präsentieren sich 100 Aussteller mit ihrem umfangreichen Angebot. Die Esslinger Gartentage gehören zu den größten Gartenmärkten in Süddeutschland. Schnäppchenjäger und Hobbygärtner treffen sich auf diesem Gartenflohmarkt. Drei Tage lang verwandelt sich Esslingen in ein grünes Paradies, das die Herzen der Gartenfreunde höher schlagen lässt. "Grünzeug" schaut sich um und zeigt, dass es sich lohnt, den Termin für das nächste Jahr schon mal vorzumerken. Außerdem sind die "Grünzeug"-Gartenexperten Heike Boomgaarden und Volker Kugel wieder unterwegs in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.