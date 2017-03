In "lesenwert sachbuch" ist dieses Mal die preisgekrönte Historikerin Andrea Wulf bei Walter Janson zu Gast. "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" (C. Bertelsmann) Alexander von Humboldt (1769 -1859) war der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Der rastlose Naturforscher lebte in Berlin und Paris, abenteuerliche Reisen führten ihn aber auch nach Lateinamerika und später nach Russland und Zentralasien. Sein in über sechs Jahrzehnten entstandenes Oeuvre widmet sich der Geologie, Mineralogie, Physik, Zoologie, Botanik, Astronomie, Klimatologie, zudem der Ethnologie, Wirtschaft und Demografie. Er wollte alles wissen und verstehen; und seine Art zu denken und zu forschen war seiner Zeit voraus. Humboldt erkannte die Natur als einen einzigen lebenden Organismus, in dem alles mit allem zusammenhängt. Überaus spannend erzählt dieses Buch von den Reisen und Forschungen Humboldts. Andrea Wulf, geboren in Indien und aufgewachsen in Deutschland, lebt seit anderthalb Jahrzehnten in London. Seit ihrem Studium der Designgeschichte am Royal College of Art arbeitet sie als Sachbuchautorin und Journalistin.