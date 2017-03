Tommy, angehender Abiturient, und Sule, arbeitsloser Ausbildungsabbrecher, sind seit Kindertagen wie Brüder. Die Clique ist ihre Familie und eine Tuning-Werkstatt der größte Traum. Ihr Leben gleicht einer Party, bis Tommy wegen der gemeinsamen Dealerei in den Jugendknast wandert und dort die Hölle erlebt. Als er sechs Monate später entlassen wird, ist einiges passiert. Die Amerikaner sind aus Würzburg abgezogen, seine Freundin Sina hat einen Neuen und seine Mutter arbeitet inzwischen als Paartherapeutin. Obwohl er sich geschworen hat, mit dem Dealen aufzuhören, findet Tommy den einzigen Rückhalt in seiner alten Clique und bei Sule. Und der hat den Masterplan, um den Traum vom Tuningladen wahr werden zu lassen: Einen letzten großen Deal! Oliver Kienle erzählt in drastischen Bildern die Geschichte von Tommy und Sule, ein Sozialdrama um Freundschaft und Verrat. Er hat seine autobiografisch inspirierte Geschichte in Würzburg angesiedelt, wo bis vor wenigen Jahren 17.000 US-Soldaten stationiert waren. Ebenso wie seine Protagonisten orientiert sich Kienle am das amerikanischen Jugend-und Ghetto-Drama. Hinreißend gespielt von Jacob Matschenz, Burat Yigit, Aylin Tezel und Liz Liv Fries überzeugt die Inszenierung mit enormem handwerklichem Vermögen, dynamischem Schnitt und effektvollem Musikeinsatz.