Holzrücken im Schwarzwald: Axel Weiß begleitet Jürgen Duddek, 2012 Europameister im Holzrücken mit dem Pferd, und seinen Ardenner Kaltblut Votan. Gemeinsam ziehen sie frisch gefällte Stämme aus dem Wald. Förster schätzen Rückepferde, weil die Tiere im Gegensatz zu den schweren Forstmaschinen den Waldboden schonen. Zugvogel Storch? Von wegen! Immer mehr Störche bleiben im Winter zu Hause. Das kann man jetzt am Bodensee, in Südbaden und in Oberschwaben beobachten. Grund dafür ist höchstwahrscheinlich der Klimawandel. 600 Krabbeltiere wohnen mit uns zusammen: Spinnen, Wanzen, Silberfische, Asseln oder Schaben. Glücklicherweise sind die meisten von ihnen keine Schädlinge, sondern Nützlinge. Entdeckungstour zu Westerwälder Umwelt-Hightech-Firmen: Im Westerwald sitzen viele Umweltfirmen, die ganz vorne auf dem Weltmarkt mitspielen. Wir besuchen das auf Zerkleinerungsanlagen spezialisierte Unternehmen "Vecoplan" in Bad Marienberg, die Abluftanlagen-Bauer "Airtec" in Elsoff und "Envirofalk" in Westerburg, die gewöhnliches Trinkwasser in Prozesswasser für die Industrie umwandeln. Claudia Maria Struwe aus Frankenstein in der Pfalz hat einen ganz besonderen Draht zu Tieren und gibt diese Fähigkeiten auch in Seminaren weiter. Sie lebt zusammen mit Katzen und Hunden, die behindert sind und Schlimmes erlebt haben, wie der blinde Jack und der dreibeinige Simon aus Rumänien.