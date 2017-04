Zum vorletzten Dinner erwartet die Kartoffelbäuerin Michaela Frick die "Lecker aufs Land"-Damen. Die 41-Jährige lebt mit Mann Dieter und ihren beiden Söhnen im Linzgau, einem sanft geschwungenen Hügelland nördlich des Bodensees. Die Familie spezialisierte sich vor vielen Jahren auf den Anbau von hochwertigen Speisekartoffeln und die Pflanzgutherstellung von Kartoffeln und baute dafür zwei große Kühlhäuser. Auf den großen Feldern rund um den Aussiedlerhof wachsen jede Menge Sorten, die die Familie von Hand verliest. Michaela hat den LKW-Führerschein, und den braucht sie auch, um jede Woche verschiedene Märkte zu beliefern. Die gelernte Gärtnerin ist ein Energiebündel und kann zupacken. Ihr Mann und sie stecken alle Kraft in den Betrieb. Zur Entspannung gönnen sie sich ab und zu einen schönen Abend in einem Feinschmecker-Restaurant. Dabei schärft Michaela ihren Geschmackssinn und kann so ihren Kunden gute Tipps geben, welche Kartoffel zu welchem Gericht passt. Die erdigen Knollen sind natürlich auch die Hauptdarsteller im Landfrauen-Menü. Zum Bison-Ragout passen für die Landfrau aus dem Linzgau knusprige Kartoffelküchle. In der Vorspeise sorgen Kartoffelchips für den besonderen Kick, und das Kartoffeleis zum Nachtisch harmoniert bestens mit warmen Muffins.