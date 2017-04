Der Mord an einer weißrussischen Zwangs-prostituierten ist geklärt, der Täter sitzt in Haft. Trotzdem rollt Charlotte (Maria Furtwängler) den Fall mit Kripokollegin Prinz (Alessija Lause) wieder auf. Sie will die Hintermänner des Mädchenhandels. Bei den Ermittlungen stößt Charlotte auf ihren Freund, Journalist Jan (Benjamin Sadler). Ist er in die Sache verstrickt?