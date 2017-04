Jonas Lüscher: Kraft Millionär werden? Alle Sorgen los sein? Ganz einfach. Im neuen Roman von Jonas Lüscher soll ein Professor nur zwei Fragen beantworten: Warum ist alles, was ist, richtig? Und warum können wir es trotzdem noch verbessern? Das sind natürlich recht schwierige Fragen. Aber wenn er die Preisfrage packt, bekommt er aus dem Silicon Valley eine Million Dollar - und das Geld braucht er dringend! Jonas Lüschers Roman "Kraft" ist eine philosophische Odyssee, eine Reise durch die Philosophie-Geschichte - und eine ziemlich traurige von einem, der intellektuell ziemlich am Rad dreht. "Mein Leben in drei Büchern" mit Nora Gomringer Nora Gomringer ist eine der glücklichen Schriftstellerinnen, die sowohl in der Poetry-Szene wie in den ehrwürdigeren Ecken des deutschen Literaturbetriebs anerkannt sind. Ihre Gedichte finden in Büchern wie in sozialen Netzwerken großen Zuspruch. Nah an der Musik, nah an der Gegenwart ist ihre Lyrik. Mit Lyrik hat sie schon als Kind mehr zu tun gehabt als andere: Ihr Vater, Eugen Gomringer, ist der Doyen der konkreten Poesie. "Sucht nach den Dichtern, die an Euch denken, wenn ihr schlaft", hieß es in einem ihrer Gedichte. Sie beantwortet Denis Scheck die Frage nach den drei Büchern, die ihr Leben am meisten geprägt haben. - Mein Leben in drei Büchern