Tag für Tag schuftet Gisela Werler als einfache Arbeiterin in einer Hamburger Tapetenfabrik. Sie ist Anfang 30, einsam, unverheiratet. Dabei wünscht Gisela sich, wie ihre Chefin Fanny zu sein - selbstbewusst und elegant. Da lernt sie durch ihren Verehrer Uwe den halbseidenen Lebemann Peter kennen. Gisela ertappt die beiden Männer mit einem Geldkoffer, spioniert ihnen hinterher und erwischt sie bei einem Bankraub. Als Uwe die Nerven verliert, bietet sie sich kurzerhand als Ersatz an und Peter gibt ihr schließlich eine Chance. Bei ihrem ersten Überfall wird die vor Angst bebende Bankräuberin zunächst nicht ernst genommen, doch dann schafft es Gisela, die Überhand zu gewinnen. Mit einem Teil der Beute gehen sie und Peter shoppen - die Banklady entsteht. Eine Frau als Bankräuber - das hat es noch nie gegeben. Die Polizei ist fassungslos. Der junge, ehrgeizige Kommissar Fischer wird auf den Fall angesetzt. Gisela und Peter bereiten weitere Überfälle vor. Immer stärker fühlt sie sich zu ihm hingezogen, aber im Gegensatz zu ihr ist Peter an einer ernsthaften Beziehung nicht interessiert. Bei einem Kostümfest in der Tapetenfabrik wird Gisela leichtsinnig, indem sie als Banklady auftritt. Bei dem nächsten Überfall ist zufällig Chefin Fanny unter den Kunden. Sie erkennt die Perücke, die Gisela beim Faschingsfest trug, und gibt der Polizei das Indiz weiter. Gisela kann sich vor Fischer gerade noch herausreden. Zuvor hat Gisela herausgefunden, dass Peter in Wahrheit Herrmann Wittorff heißt und Familienvater ist. Gisela ist zutiefst verletzt. Inzwischen hat Kommissar Fischer einen entscheidenden Hinweis auf die Banklady und ihren Komplizen bekommen. Bei dem folgenden Großeinsatz kommt es zu einem heftigen Schusswechsel, der Mann wird getötet ...