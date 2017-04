An Fabiens Geburtstag möchte Nils etwas mit ihm unternehmen - aber zu seiner Enttäuschung erteilt Fabien ihm erneut eine Abfuhr. Als ihm Nils ein Geschenk vorbeibringt, nähern sich die beiden wieder einander an. Doch Natascha taucht ebenfalls mit einem Geschenk auf und zerstört den vertrauten Moment. Fabien gesteht André, dass er hofft, seinem Schwarm Nora auf seiner Geburtstagsparty ein entscheidendes Stück näher zu kommen. Als Nils später erfährt, dass Fabien seinen Geburtstag völlig unbeaufsichtigt gefeiert hat, will er ihn zur Rede stellen und trifft auf einen aufgelösten Fabien - Adrian verspricht Desirée notgedrungen, sie nicht zu verlassen. Clara und William merken derweil, dass sie ihren Hochzeitswalzer noch üben müssen. Als William erfährt, dass Adrian sich nicht von Desirée scheiden lassen will, freut er sich nicht ganz selbstlos darüber. Sehnsüchtig beobachtet Adrian Clara, als sie nachts alleine Walzer übt. Als Clara ihn am Tag darauf auf seine Gefühle für die geheimnisvolle andere Frau anspricht, erklärt ihr Adrian, dass er diese sinnlose Liebe aufgeben muss. Beatrices Versuch, Friedrich und Charlotte Geld abzuknöpfen, scheitert. Als Werner von Beatrices Geldnöten Wind bekommt, gewährt Friedrich ihr widerwillig ein Taschengeld, damit Werner ihrem gemeinsamen Schweigegeld-Deal nicht auf die Schliche kommt. Charlotte nimmt ihr Hobby als Fotografin wieder auf und verbringt eine schöne Zeit zusammen mit Werner. Aufgewühlt macht sie Susan klar, dass sie Werner noch immer liebt.