Was ist Intuition? Bauchgefühl, Geistesblitz, innere Anschauung, gefühltes Wissen - eine einheitliche Definition gibt es nicht. Und doch bestimmt sie unser Handeln, unsere Beziehungen und unsere Gesundheit viel mehr, als wir es für möglich halten. Manches davon ist einfach wissenschaftlich und logisch begründbar, für anderes wiederum gibt es heute noch keine Erklärung. "LexiTV" berichtet über Menschen, in deren Leben die Intuition eine wichtige Rolle spielt. Sie lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, sprechen über ihre Erfahrungen im intuitiven Umgang mit Problemen und schildern ihre Sicht auf die verschiedenen Facetten dieses Begriffs. Manches wirkt vertraut, anderes ungewohnt und überraschend. Außerdem berichtet das MDR-Wissenmagazin darüber, welche wissenschaftlichen Erklärungsansätze es für außerkörperliche Erfahrungen gibt und warum wir uns nur bruchstückhaft an Begebenheiten aus dem Kleinkindalter erinnern können.