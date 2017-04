Claudia und Mattes werden Zeugen eines Verkehrsunfalls. Die verunglückte Frau im Wagen hat nur eine Sorge: Sie fordert die vorübergehende Festnahme des 24-jährigen Jimmy. Sie behauptet, er plane eine kriminelle Tat. Bevor sie weitere Details nennen kann, bricht sie in ihrem Auto zusammen und muss mit Verdacht auf Schlaganfall ins EKH gebracht werden. Die Unfallfahrerin ist Bewährungshelferin für jugendliche Straftäter. Bei Jimmy handelt es sich um einen ihrer Schützlinge. Der Ex-Häftling und politische Aktivist ist unauffindbar, dafür fangen Mattes und Claudia aber dessen Freundin Bobby ab, als sie die Bewährungshelferin im EKH besuchen will. Als die junge Frau die beiden Polizisten sieht, flieht sie, kann aber von Mattes gestellt werden. Claudia findet heraus, dass Jimmy und seine Freundin Bobby ihre Bewährungshelferin, die in großer finanzieller Not ist, nahezu vergöttern. Planen die beiden Aktivisten eine Straftat, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien? Und wie sollen die Polizisten die Ausführung verhindern? 26 Folgen "Notruf Hafenkante" werden donnerstags um 19:25 Uhr wiederholt.