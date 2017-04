Milliarden von Zugvögeln sterben jedes Jahr auf ihren Reisen. Die Sendung begleitet sie in alle Welt und erlebt hautnah mit, welche Strapazen die tapferen Vielflieger zu überstehen haben. Der Vogelzug war schon immer eine Frage des Überlebens. Doch die Todesraten sind in schwindelerregende Höhen gestiegen: Biotope verschwinden, Vögel werden gejagt oder verenden in Hochspannungsleitungen.