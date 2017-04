"Maischberger. Die Publikumsdebatte" Das Thema: "Millionär oder Minijobber: Ist Deutschland ungerecht?" Kanzlerin Angela Merkel ist überzeugt: "Den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut." Tatsächlich boomen Wirtschaft und Arbeitsmarkt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dagegen ist sich ebenso sicher: "Millionen Menschen fühlen, dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht." Tatsächlich ringen viele Menschen mit Zeitarbeitsverträgen und Wohnungsnot. Reichtum, das glauben viele Deutsche, ist im Land sehr ungleich verteilt. Ist das nur Vorurteil gegen "die da oben"? Tatsächlich besitzt nur ein Prozent der Bundesbürger rund ein Drittel des gesamten Vermögens. Muss die Politik stärker eingreifen und etwa Managergehälter deckeln? Zum zweiten Mal hat Sandra Maischberger in ihr Studio interessierte Zuschauer eingeladen, die miteinander und mit Politikern und Experten diskutieren werden. "Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH. "Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger