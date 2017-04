Jacqueline Feldmann hätte als Beamtin beim Finanzamt Dortmund-Ost nie wieder arbeiten müssen - und schmeißt alles hin und wird Prinzessin, äh, Comedienne natürlich. Dass Bionade-Mütter nerven, ist klar, aber was hat das mit Thorben-Finn zu tun? Die alleinerziehende Power-Mom Christiane Olivier klärt auf. Musik haben wir auch: Die toughen Mädels von Suchtpotenzial waren früher mal Disney-Fans und setzen sich nun mit der harten Realität auseinander - das tut weh. NightWash 3.0 geht an den Start: Die großartige Entertainerin Tahnee übernimmt das Kommando im witzigsten Waschsalon der Welt! Comedy-Größen und Stand-up-Frischlinge, im Waschsalon trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Max Kennel und Jonas Meyer aka Das Lumpenpack sind die neue NightWash-Hausband und bringen mit Tahnee das Publikum zum Kochen. Klingt heiß? Wird's auch! (Premiere in ONE)