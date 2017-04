Criminal Minds: Beyond Borders Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Spezialistenteam ermittelt in dem südamerikanischen Land Belize. Susie und John Davies, zwei US-amerikanische Staatsbürger, die hier gerade ihre Flitterwochen verbringen, scheinen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden zu sein. Die beiden galten zunächst als vermisst, nachdem sie von einem Ausflug mit dem Mietwagen nicht in ihr Hotel zurückgekehrt sind. Ersten Hinweisen zufolge wurde das Auto der Davies von einem anderen Fahrzeug von der Straße gedrängt... Untertitel: Gottgleich Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Paul A. Kaufman Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Jack Garrett Gary Sinise Clara Seger Alana De La Garza Matt Simmons Daniel Henney Russ Montgomery Tyler James Williams Clara Seger Alana la de Garza Mae Jarvis Annie Funke Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets