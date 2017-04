Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Heute | Super RTL | 19:45 - 20:15 Uhr | 3D-Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der gestiefelte Kater erreicht mit seiner Zauberformel die geheimnisvolle Stadt San Lorenzo. Von einer freundlichen Katze namens Dulcinea erfährt er, warum es in der Stadt so friedlich ist: San Lorenzo birgt einen magischen Schatz. Dieser bringt es mit sich, dass die Stadt für Diebe und Einbrecher unsichtbar ist. Durch ein Missgeschick zerstört der gestiefelte Kater die Magie des Kleinods. Sofort wird die Stadt von Kriminellen heimgesucht... Original-Titel: The Adventures of Puss in Boots Untertitel: Die verborgene Stadt Laufzeit: 30 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, USA 2015 Folge: 1 FSK: 6 Schauspieler: Eric Bauza Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets