Kim will aus Liebe zu Patrick in Lüneburg zu bleiben, unter der Bedingung, dass er aufhört, um das "Drei Könige" zu kämpfen. Patrick verspricht es. Doch als Kim erneut eine Auseinandersetzung zwischen Gunter und Patrick mitbekommt und er ihr gesteht, wie schwer es ihm fällt, die alten Geschichten ruhen zu lassen, fürchtet Kim um ihre Beziehung. Sie bittet Patrick inständig, doch mit ihr nach Barcelona zu gehen - Sydney und Mathis freuen sich auf ihre Zeit in Porto. Da erhält Sydney ein verlockendes Angebot: Sie soll eine traumhafte Pousada nahe Porto leiten. Dazu müsste sie sich aber langfristig binden. Britta nimmt Timos überraschenden Kuss erst einmal mit Humor, bekommt aber den Verdacht, dass sie Gegenstand einer Wette zwischen Timo und Theo ist. Peers Vater Norbert muss seine Schulter operieren lassen, kaum dass er von seiner Reise zurück ist. Er wehrt sich dagegen, aber Britta besteht auf die OP. Danach wird Norbert auf Hilfe angewiesen sein, doch er lehnt es ab, seinen Sohn zu kontaktieren.