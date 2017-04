Im Tierpark stehen für Ameisenbär Anton gleich drei Neuerungen bevor. Heute wird er in ein anderes Gehege ins Affenhaus umziehen, allerdings ohne seine jetzige Frau Anna. Denn in seinem neuen Heim wartet eine neue Frau auf den Tamandua. Die Tierpfleger erhoffen sich durch die Abwechslung endlich Nachwuchs bei den Ameisenbären. Bei den Kamelen hat es mit dem Nachwuchs bereits geklappt. Vor drei Tagen brachte Trampeltierdame Tinki einen Sohn zur Welt. Mutter und Pfleger sind stolz und kriegen nicht genug von dem Kleinen. Allerdings ist "Hase" noch ein Kosename, denn die echte Namensfindung ist, wie so oft, schwierig. Ein paar Meter weiter hat auch Lamahengst Cornelius für Nachwuchs gesorgt. Er ist gleich zweifacher Vater geworden. Und das ohne Erlaubnis der Tierpfleger, denn der Schwerenöter hat sich ungefragt zu den Lamadamen begeben. Die beiden Neugeborenen, von zwei Müttern wohlgemerkt, sind gerade mal vier Tage alt. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": Die alte Eisbärendame Aika genießt ihren Ruhestand, die Mäuse haben neue Tierpfleger und die Maras haben sich im neuen Zuhause eingewöhnt.