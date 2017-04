Semir ist mit Frau und Kind für den Sommerurlaub an die Ostsee gefahren, begleitet von seinem Kollegen Paul, der sich kurzentschlossen an die Familie rangehängt hat. Doch die Tage am Meer sind alles andere als erholsam, denn es gibt aus Semirs Sicht gleich mehrere Probleme. Seine Andrea trifft dort auf ihre Jugendliebe Timo, der Mitglied in einem örtlichen FKK-Club ist, und Töchterchen Dana setzt alles daran, Paul den Kopf zu verdrehen. Schließlich kommt es sogar noch zu einer Verfolgungsjagd...