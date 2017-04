Jasmin will nach Tills Tod für Katrin da sein, weiß aber nicht, wie sie mit ihrer trauernden Mutter umgehen soll. Kann sie Till ansprechen, soll sie ihre Mutter trösten oder eher für Ablenkung sorgen? Jasmin entschließt sich für Letzteres und lädt Katrin zu einem Mutter-Tochter-Wellness-Tag ein. Doch ausgerechnet auf dem Weg dahin holt Katrin die Erinnerung an Till ein... Jule ist happy: Ihr One-Night-Stand mit John war schön und für ihn genauso unverbindlich wie für sie. Aber die nette Nacht tröstet nicht darüber hinweg, dass es ihr wehtut, als Tuner ihr die kalte Schulter zeigt. Doch Jule will seinetwegen keinen Liebeskummer mehr haben. Sie will Spaß. Und weil das mit John so gut funktioniert hat, kontaktiert sie ihn erneut... Während Chris vor seiner drohenden Gefängnisstrafe flieht, versucht Lilly, ihn zu überzeugen zurückzukommen, bevor die Polizei mitbekommt, dass er Berlin trotz seiner Haftauflagen verlassen hat. Sogar ihre Medizinerkarriere setzt sie aufs Spiel. Aber Chris nimmt nicht einmal ihre Anrufe an. Lilly weiß sich nicht anders zu helfen, als Sunny einzubeziehen. Sie ist sicher, dass sie die Einzige ist, die Chris dazu bewegen kann, zurückzukommen...