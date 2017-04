Der Tag des Abschieds ist gekommen: Nach sieben erfolgreichen Jahren bei den RTL II-Kochprofis verlässt Ole Plogstedt die Sendung auf eigenen Wunsch. Mit seinem letzten Fall wird zeitgleich auch ein neues Konzept eingeführt: Ab sofort bekommen jeweils zwei Kochprofis bei ihren Restaurant-Rettungen die Unterstützung von einem prominenten Gastkoch. Für die Herausforderungen im Lokal "Alte Schule" in Mohrkirch haben sich die Kochprofis Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt Unterstützung der besonderen Art geholt: Die Schweizer TV-Köchin Meta Hiltebrand. Sie ergänzt das Männer-Team mit fachlicher Kompetenz und weiblichem Charme. Seit über einem Jahr versucht Quer-Einsteigerin Tine (30) mit ihrem Restaurant, Café und Eventlocation "Alte Schule" im schleswig-holsteinischen Mohrkirch ihr Glück in der Gastronomie. Doch die gelernte Buchhalterin hat sich bei ihrem Buffet-Konzept verkalkuliert. Fehlende Strukturen beim Personal, Überforderung in der Küche und Gästemangel bringen Tine, die im neunten Monat schwanger ist, an den Rand der Verzweiflung. Werden es die Kochprofis Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt gemeinsam mit Gastköchin Meta schaffen, die "Alte Schule" auf Erfolgskurs zu schicken? Und wie schwer wird Ole der Abschied vom Kochprofis-Team fallen?