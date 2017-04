Sandy Patterson (Jason Bateman) ist ein braver Erbsenzähler in einer großen Firma und führt - abgesehen vom Umstand, dass er zum dritten Mal Vater wird - ein unaufgeregtes Leben. Ganz anders ist die Person, die plötzlich seine Kreditkarte bis zum Limit ausschöpft, wegen Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird und die Kautionsauflagen verletzt hat. Sandys Verdacht wird zur Gewissheit: Jemand führt im Schutze seiner Identität ein Lotterleben. Weil die örtliche Polizei sich nicht zuständig fühlt, bleibt dem biederen Familienvater nichts übrig, als im fernen Florida die Betrügerin zu konfrontieren, die sich als Sandy Patterson ausgibt. Zwar gelingt es Sandy tatsächlich, besagte Diana (Melissa McCarthy) zu einer Reise zu bewegen, um seinen Namen reinzuwaschen - doch ihnen auf den Fersen ist nicht nur ein Kopfgeldjäger, sondern sind auch zwei Auftragskiller. "Regisseur Seth Gordon (?Horrible Bosses') setzt ganz auf die Präsenz seiner beiden Stars. Melissa McCarthy und Jason Bateman harmonieren geradezu perfekt miteinander. Sie halten die Komödie auch dann in Gang, wenn die Handlung sich eher fadenscheinig von Gag zu Gag hangelt", war die "Aargauer Zeitung" voll des Lobes für das Hauptdarstellerduo. Während Jason Bateman seit seiner Hauptrolle in der Serie "Arrested Development" im Jahr 2003 zu den bekanntesten Gesichtern der US-Comedyszene gehört, hat Melissa McCarthy noch den Status einer der zugkräftigsten Newcomerinnen. Zwar gehörte McCarthy ab 2000 zum Stammpersonal der auch bei Schweizer Radio und Fernsehen gern gesehenen Serie "Gilmore Girls"; ihren eigentlichen Durchbruch feierte die stämmige US-Amerikanerin jedoch erst 2011 im respektlosen Klamauk "Bridesmaids". Mit "The Boss" hat Melissa McCarthy ab kommendem Donnerstag und mit "Ghostbusters" im Juli bald ihre nächsten potenziellen Komödienhits in den Deutschschweizer Kinos.