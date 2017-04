Es hätte so schön werden können: Penny, Amy und Bernadette haben ein Wochenende in Las Vegas vor sich, während die Jungs die sturmfreie Bude ausnutzen wollen, um sich ihrem heiß geliebten Rollenspiel zu widmen. Doch dann springt zunächst Raj ab, weil er sich die Chance auf ein Date nicht entgehen lassen will. Und kurz danach stehen die Mädels auch schon wieder an der Matte. Offenbar ist Amy am Flughafen aus Sicht der Security auffällig geworden...