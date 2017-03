Retour vers le futur III Heute | RTL 2 | 18:00 - 20:15 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Die Zeitmaschine von Doc Brown (Christopher Lloyd) wird vom Blitz getroffen, befördert ihn zurück in den Wilden Westen. Marty (Michael J. Fox) folgt. Aber Doc will im Jahr 1885 bleiben: Er hat sich in die Lehrerin Clara verliebt. Original-Titel: Back To The Future III Laufzeit: 135 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1990 Regie: Robert Zemeckis FSK: 12 Schauspieler: Marty McFly, Seamus McFly Michael J. Fox Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Clara Clayton Mary Steenburgen Buford 'Mad Dog' Tannen, Biff Tannen Thomas F. Wilson Maggie McFly, Lorraine McFly Lea Thompson Jennifer Parker Elisabeth Shue