Otto Schulte ist in den Vereinigten Staaten unterwegs und sucht eigentlich amerikanische Oldtimer. Aber er weiß auch, dass gerade private Dinge von Prominenten Geld in die Kasse spülen. Deshalb trifft sich der Trödelexperte mit Yoga Jordan - Jordan Carver und Prinz Frederic von Anhalt. Otto gibt alles, um den beiden ein privates Spendenexponat zu entlocken. Mauro Corradino sucht in Südtirol nach DER Vespa. Doch Vespas sind begehrt und extrem teuer. Der Roller muss aber nicht nur ein Sammlerstück sein, sondern vor allem günstig, damit sie bei der Auktion viel Gewinn für die schwerkranke Maylien abwirft. Außerdem hält Mauro auf einem Flohmarkt Ausschau nach Schnäppchen, die er später gewinnbringend versteigern kann. Sükrü Pehlivan klappert die holländischen Häfen ab. Seine Mission: ein geeignetes Boot finden und günstig einkaufen. Der Trödelprofi besichtigt viele Boote und verhandelt knallhart. Allerdings wissen die holländischen Verkäufer ganz genau, wie begehrt ihre Ware ist. Hat Sükrü zu hoch gepokert und muss mit leeren Händen zurück nach Deutschland fahren? Eines ist sicher: Otto, Mauro und Sükrü geben alles, um der schwerkranken Maylien zu helfen.