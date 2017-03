E.T. Der Außerirdische Heute | RTL 2 | 18:00 - 20:15 Uhr | HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Inhalt Eine kleine Gruppe friedlicher Außerirdischer landet mit ihrem Raumschiff auf der Erde, um dort Pflanzenproben zu sammeln. Es verschlägt sie nach Kalifornien. Dabei werden sie von Regierungstruppen entdeckt und müssen überstürzt aufbrechen. Doch aus Versehen vergessen sie ein Besatzungsmitglied auf dem Planeten. Das scheue Alien ist allein, voller Angst und ohne Möglichkeit, Kontakt zu seinen Artgenossen aufzunehmen. Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf versteckt es sich im Haus des zehnjährigen Elliot. Als dieser lautes Rumpeln aus dem angrenzenden Schuppen hört, entdeckt er den Außerirdischen und nimmt ihn mit ins Haus. Bereits nach kurzer Zeit entwickelt sich eine innige Freundschaft zwischen den beiden, auch Elliots Geschwister Michale und Gertie sind begeistert. Sie geben dem Alien den Namen E.T. Doch es droht Ungemach: Die Truppen der Regierung suchen nach dem unbekannten Lebewesen und gehen dabei äußerst rücksichtslos vor. Als Elliot und E.T. an einem unbekannten Virus erkranken, steht ihr Leben auf dem Spiel. Gelingt es den ungleichen Freunden, rechtzeitig Hilfe zu holen, ohne dabei den skrupellosen Agenten der Regierung ins Netz zu gehen? Original-Titel: E.T. Laufzeit: 135 Minuten Genre: , USA 1982 Regie: Steven Spielberg FSK: 6 Schauspieler: Elliott Henry Thomas Mary Dee Wallace Stone Michael Robert MacNaughton Gertie Drew Barrymore Keys Peter Coyote Greg K.C. Martel