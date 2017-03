Bei der Aufklärung von Verbrechen arbeiten Ermittler, Profiler, Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften eng zusammen. Doch mitunter sind Kriminalisten auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen, um neue Erkenntnisse zu erlangen und die Täter zu fassen. Im Rahmen von "Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt" geben Ermittler Einblicke in ihre Arbeit an aktuellen Kriminalfällen. Sie zeigen die Tatorte, rekonstruieren die Hintergründe und erklären den derzeitigen Stand der Ermittlungen. Im Anschluss sind die Zuschauer gefragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu den gezeigten Personen, Phantombildern oder aufgefundenen Gegenständen geben? Wer hat kurz vor, während oder nach der Tat etwas Auffälliges beobachtet, das den Ermittlern hilft, die Verbrechen aufzuklären, unbekannte Täter zu identifizieren sowie flüchtige Verbrecher aufzuspüren? Moderiert wird die Sendung von Christoph Hoffmann. Die Berichterstattung zu Kriminalfällen ist seit Jahren fester Bestandteil seiner Arbeit als Moderator und Reporter. Seit 2014 ist der gebürtige Kölner als Moderator der RTL II News sowie als Reporter und Experte für das Deutschlandressort im Einsatz. Unter anderem berichtete er im vergangenen Dezember nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt live vor Ort. Vor seinem Einstieg bei RTL II war Christoph Hoffmann beim Nachrichtensender n-tv als Moderator und Live-Reporter zu sehen, wo er unter anderem die Berichterstattung zum Düsseldorfer Kofferbomberprozess, den Anschlag auf die Königinnenparade in den Niederlanden und den Einsturz des Kölner Stadtarchivs begleitete. Darüber hinaus war Christoph Hoffmann als Autor und Polizeireporter beim Kölner Stadt-Anzeiger tätig, wo er auch ein Volontariat absolvierte.