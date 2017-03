Plus belle la vie, la collec' Heute | France 3 | 05:35 - 06:00 Uhr | Soap Infos

Luna se bat pour attendrir ce qui doit l'être, et Lilou fait un cadeau à une femme qui souffre. Cependant, Emma et Baptiste changent sans cesse d'idée... Original-Titel: Plus belle la vie Laufzeit: 25 Minuten Genre: Soap, F 2016 Regie: Michel Hassan Folge: 3237 Schauspieler: Luna Anne Decis Philippe Pierre Chevallier Sacha Avy Marciano Lilou Charlotte Noiry Guillaume Virgile Bayle Emma Pauline Bression