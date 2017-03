Das Streben nach Glück Heute | Pro7 | 20:15 - 22:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Als Handlungsreisender kann Chris Gardner seine Familie gerade mal ernähren. Seine Frau hat genug von der Knauserei und geht. Jetzt muss Chris als alleinerziehender Vater klarkommen. Er will sich zum Aktienhändler ausbilden lassen, aber der tägliche Überlebenskampf und das unerbittliche Finanzamt sind eine schwere Prüfung für Vater und Sohn. Original-Titel: The Pursuit of Happyness Laufzeit: 140 Minuten Genre: Drama, USA 2006 Regie: Gabriele Muccino Schauspieler: Chris Gardner Will Smith Christopher Jaden Smith Linda Thandie Newton Jay Twistle Brian Howe Martin Frohm James Karen Alan Frakesh Dan Castellaneta