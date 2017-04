In Leipzig werden in regelmäßigen Abständen Banken überfallen und von drei Personen ausgeraubt. Sie gehen so geschickt vor, dass die Vermutung nahe liegt, sie hätten einen Informanten bei der Polizei. Um herauszufinden, wer der "Maulwurf" ist, werden Kommissar Ehrlicher und sein Assistent Kain aus Dresden hinzugerufen, um sich unauffällig unter den Kollegen umzuhören. Durch ein falsch geleitetes Fax wissen jedoch alle bereits von der "Geheimaktion". Sie sträuben sich gegen die Unterstellung, sie würden mit Verbrechern zusammenarbeiten, und schneiden daher die Dresdener Kommissare. Aber auch ohne Unterstützung machen beide sich daran, die Umstände eines erneuten Überfalls aufzuklären. Eine Zeugin, Jenny Golenhofen, bringt Ehrlicher und Kain schnell auf eine Spur. Sie war bereits zu einem früheren Zeitpunkt Zeugin bei einem Bankraub und wohnt mit ihrem Freund Frieder und dessen Bruder Bob gemeinsam in einer noblen Villa. Die Brüder und Jenny könnten das Gespann sein, das die Überfälle durchführt. Aber Ehrlicher und Kain können ihnen vorerst nichts nachweisen und wollen darüber hinaus den Drahtzieher hinter den Kulissen finden. Um das Vertrauen der Leipziger Kollegen zu erlangen, bietet Ehrlicher vertrauliche Gespräche an. Doch anstatt, wie erhofft, Informationen zu bekommen, wird er in einen Hinterhalt gelockt. Jemand versucht ihn zu erschießen. Nur eine kugelsichere Weste rettet ihm das Leben. Jenny Golenhofen hat von dem Überfall, bei dem eine Streifenpolizistin zu Tode gekommen war, ein Trauma. Sie will weg aus der Stadt. Sowohl Frieder als auch Bob versuchen sie umzustimmen. Als Ehrlicher und Kain sie am nächsten Tag noch einmal vernehmen wollen, ist sie mitsamt ihren Sachen verschwunden. Die Kommissare befürchten das Schlimmste. Was, wenn Jenny wirklich zu den Bankräubern gehörte? Dann hätten die Brüder sie kaum freiwillig gehen lassen. Unwillkürlich suchen Ehrlicher und Kain nun nach Jennys Leiche. Annekathrin Bürger wird in diesem Film zur festen Reihenfigur der Ehrlicher-und-Kain-Tatorte. Als Frederike ist sie Inhaberin des "Waschcafés" und Freundin von Hauptkommissar Ehrlicher.