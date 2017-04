Diesmal reist Hochzeitsplanerin Rosa mit ihrer Assistentin Meral nach Kapstadt. Jugendfreund Mark engagiert die beiden für seine Traumhochzeit mit der Südafrikanerin Nandi. Das Paar hat sich spontan entschieden, am Fuße des Tafelbergs zu heiraten. Kein leichtes Unterfangen, zumal Marks Vater und Nandis Mutter sich alles andere als grün sind. Meral und Rosa bleiben nur knapp vier Tage zur Vorbereitung. Rosa und Meral treffen diesmal Hochzeitsvorbereitungen in Kapstadt. Allerdings haben sie nur vier Tage Zeit, um die Traumhochzeit für Rosas Jugendfreund Mark und dessen Verlobte Nandi zu organisieren. Auf dem prächtigen Anwesen von Brautmutter Jamila möchten sich die Verliebten das Jawort geben. Während Braut und Bräutigam im Rahmen der Vorbereitungen zusehends nervöser werden, verstehen sich Rosa und Mark bestens. Meral beobachtet das beschwingte Miteinander der beiden kritisch. Marks Eltern, die inzwischen eingetroffen sind, sorgen zusätzlich für Unruhe. Sein Vater ist der Luxus von Nandis Familie suspekt, er nervt Brautmutter Jamila mit seiner ewigen Besserwisserei. Das ist seiner Frau mehr als peinlich. Rosa ringt unterdessen mit sich, um ihre Gefühle Mark gegenüber in den Griff zu bekommen, während Meral heimlich mit dem Gedanken spielt, nach Südafrika auszuwandern. Als Brautmutter Jamila obendrein andeutet, dass sie ihre Tochter zukünftig gerne in ihrer Nähe sähe, stößt das auf wenig Gegenliebe bei Mark. Er ahnt nicht, dass Nandi bereits mit einem Job als Ärztin in einem Township liebäugelt. Michael Karen führte Regie in dem zweiten Teil der Reihe "Einfach Rosa". Das pointierte Drehbuch stammt von Stefan Kuhlmann. Felix Poplawsky zeichnet für eine außergewöhnliche Bilderpracht in Kapstadt und Umgebung verantwortlich. Alexandra Neldel in der Titelrolle der Hochzeitsplanerin, Sara Fazilat als schlagfertige Assistentin Meral und das bestens agierende deutsch-südafrikanische Schauspielensemble sorgen für wunderbare Kurzweil.