Es kreucht und fleucht oder wächst am Wegesrand: Viele Tiere und Pflanzen sind echte Giftmörder. Sie nutzen zur Verteidigung oder für Beutezüge gefährliche Substanzen, mit denen sie ihre Feinde lähmen, narkotisieren oder töten. Viele dieser Giftstoffe sind auch für Menschen lebensbedrohlich, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch vor der eigenen Haustür. LexiTV stellt einheimische Pflanzen vor, um die man lieber einen Bogen machen sollte. Auch von oben droht Gefahr: Ein scheinbar harmloser Baumbewohner, der Eichenprozessionsspinner, ist buchstäblich ein regelrechter Giftzwerg. Die Sendung macht außerdem einen Ausflug zum Kontinent der Extreme: In Australien sind es vor allem Schlangen und Spinnen, die über mörderische Giftwaffen verfügen.