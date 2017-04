Schockierende Tat: Ein Unbekannter greift einen 26-Jährigen auf offener Straße plötzlich an. Er schlägt ihm ins Gesicht und versetzt ihm einen Messerstich in die Brust. Das Opfer verblutet im Rettungswagen. / Rätselhafter Mord: Ein Polizeibeamter wird in seiner Garage brutal ermordet. Was ist das Motiv für die Tat? Und wer ist der Unbekannte, der nach dem Mord mit dem Auto des Opfers unterwegs ist? / Ehepaar fast totgeschlagen: Die Pächter eines Restaurants werden nachts am Hintereingang ihres Lokals von zwei Räubern überfallen. Die Täter prügeln rücksichtslos mit Holzknüppeln auf sie ein - mit dramatischen Folgen. / Ermordeter gibt Rätsel auf: Die Kiste wird am Flussufer gefunden. Darin: Die Leiche eines unbekannten Mannes - er ist fast nackt, persönliche Gegenstände fehlen. Wer ist der Tote? Und warum musste er sterben? / Böse Überraschung: Es klingelt mehrfach an der Haustür doch die Rentnerin reagiert nicht. Sie will ihre Ruhe. Doch dann steht ihr plötzlich im Wohnzimmer ein Einbrecher gegenüber. - Ermordeter gibt Rätsel auf