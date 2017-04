Auf einem Bauernhof werden die Reste eines abgetrennten Fußes gefunden. Der perfekt geplante Mord? Als Allesfresser machen Schweine nämlich auch vor Knochen keinen Halt. Die Spezialisten um Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll und Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens stoßen auf einen Bauern, der seit seiner gescheiterten Ehe zurückgezogen und einsam auf seinem Hof am Stadtrand von Berlin lebt. Von seiner thailändischen Frau will er nie wieder was gehört haben. Alle Ermittlungen der Kriminallisten sprechen jedoch gegen ihn. Ins Visier des IEK-Teams geraten dann auch der Cousin des Verdächtigen und dessen Frau. Verbergen sie alle drei ein dunkles Geheimnis?