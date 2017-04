SOKO Wismar Heute | ZDF | 18:00 - 18:54 Uhr | Krimiserie Infos

Ein Mann wird tot aus einem Teich gezogen. Sein südafrikanischer Führerschein weist ihn als Peter Möller aus. Doch Peter Möller ist in Wismar geboren und seit 20 Jahren als vermisst gemeldet. Was ist damals geschehen, und wieso ist Peter Möller nun zurückgekommen? Seine Mutter Bianca Möller scheint nichts von der Rückkehr ihres Sohnes gewusst zu haben. Laut Peters Frau allerdings wollte der sich mit seiner Mutter treffen. Anlässlich ihrer Flitterwochen waren Maria und Peter mit dem Segelboot unterwegs und haben einen Abstecher nach Wismar gemacht. Hier wollte sich Peter mit seiner Mutter versöhnen. Denn laut Maria hat Bianca Möller ihn als Jungen geprügelt und eingesperrt. Gab es statt der erhofften Versöhnung einen tödlichen Streit? Eines verheimlicht Maria allerdings: Peter hat sich mit ihrem Bruder Ruid, der mit ihnen reist, geprügelt und ihn davongejagt. 22 Folgen "SOKO Wismar" werden mittwochs um 18:00 Uhr wiederholt. Untertitel: Heimkehr in den Tod Laufzeit: 54 Minuten Genre: Krimiserie, D 2015 Regie: Oren Schmuckler Folge: 21 Schauspieler: Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Lars Pöhlmann Dominic Boeer Kai Timmermann Mathias Junge Anneke van der Meer Isabel Berghout Bianca Möller Heike Jonca