Ein besonderer Fall für Claudia: Als die 80-jährige Frau Krause in ihre Wohnung kommt, stellt sie fest, dass ihr wertvoller Schmuck, das Familienerbe, gestohlen wurde. Dann wird die alte Frau auch noch in der Küche eingeschlossen - der Täter ist noch in der Wohnung. Als der Notruf im PK ankommt, ist Claudia sofort alarmiert. Sie kennt Frau Krause seit ihrer Kindheit. Da die Polizisten keine Einbruchsspuren finden, hat der Täter vermutlich einen Schlüssel zur Wohnung. Der Verdacht fällt schnell auf die Haushaltshilfe Janine, die schon zu Sozialstunden verdonnert wurde und der Frau Krause sehr vertraut hat. Auch ihr Freund ist nicht ganz sauber und steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Steckt das Pärchen hinter dem Diebstahl? Claudia ist in den Fall stärker verwickelt, als ihr lieb wäre. Sie war es, die Janine den Job bei Frau Krause vermittelt hat, und muss nun ihre Menschenkenntnis hinterfragen. Nach dem vorübergehenden Auszug von Rost ist Franzi überfordert, lässt sich aber nicht unter die Arme greifen - zumindest nicht freiwillig.