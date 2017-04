Nachdem Desirée das Stalker-Video aus ihrem Schlafzimmer gesehen hat, malt sie sich panisch aus, dass Volker Nüssle sie hätte umbringen können. Doch die Polizei macht ihr klar, dass Nüssle nicht belangt werden kann. Clara merkt, wie erschüttert Desirée ist, als diese eine anzügliche Nachricht von Volker Nüssle erhält, und alarmiert Adrian. Er hält Desirée zurück, als sie sich mit einem Elektroschocker auf den Weg zu Nüssle machen will. Völliger außer sich bricht Desirée in Adrians Armen zusammen - Robert konfrontiert Friedrich mit seinem Verdacht, worauf dieser mit einer Verleumdungsklage kontert. Doch dann drängt Beatrice Friedrich dazu, Roberts Nachforschungen ein Ende zu setzen. Friedrich präsentiert Charlotte daraufhin ein Alibi, das sie ihm abnimmt. Charlotte beschließt, die Amnesie als Chance für einen Neuanfang zu nutzen und unterbindet Roberts weitere Nachforschungen. Melli verlangt von André, dass er Susan nicht beim Backen der Hochzeitstorte für Clara unterstützt. Doch Susan überredet ihn dazu, die Torte mit Melli und ihr gemeinsam zu backen. Bei einem ersten Treffen der beiden Frauen kommt es zum Streit. Als Melli daraufhin die Torte ganz alleine backen will, schmieden André und Susan einen Notfallplan. Als Natascha auf der Hochzeit von William und Clara singen soll, weckt dies bei ihr schmerzliche Erinnerungen an Michael. Im Liebeskummer trifft sie auf Nils, der es tief bereut, Charlotte verletzt zu haben.