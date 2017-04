Die Angebote klingen unglaublich: eine achttägige Studienreise mit Flug, Verpflegung und Übernachtung im Luxushotel für weniger als 150 Euro. Doch wo ist der Haken? Dieser Urlaubscheck macht den Test: Sind die Billigreisen, die von Aldi und Co. angeboten werden, wirklich so günstig wie behauptet? Was erwartet die Reisenden am Urlaubsort? Wie steht es um Freundlichkeit, Sauberkeit und die Verpflegung im Hotel? Kann man sich den Drückermethoden der Teppich- und Lederhändler vor Ort entziehen oder wird hier Druck ausgeübt? Wer zahlt am Ende bei diesen Billigreisen drauf? Die Reporter machen den Selbstversuch auf Zypern und in Spanien. Lohnen sich solche Reisen? Oder begibt man sich auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang?