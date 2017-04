Die Tourenwagen-WM ist in ihrer 14. Saison und Eurosport ist für die Motorsportfans bei allen 10 Stationen live dabei. Der WTTC Rennkalender hält auch in der neuen Saison einige spannende Rennen bereit. Der Startschuss der neuen Saison fällt in Marokko vom 7. bis 9. April. Der Circuit Moulay El Hassan befindet sich im Zentrum von Marrakeschs Hotelzentrum und bietet einen einzigartigen Blick auf das Atlas-Gebirge und auf die Stadtmauer von Marrakesch. Besondere Merkmale der Strecke sind die langen Geraden und die Haarnadelkurve. Im letzten Jahr siegte im ersten Rennen Tom Coronel (NED) und im zweiten Rennen José María López (ARG). Auch im dieser Saison wird es das Teamzeitfahren MAC3 (Manufacturers against the clock) geben. Angelehnt an das Mannschaftszeitfahren im Radsport gehen bei MAC3 pro Team drei Fahrer an den Start, die alle die Ziellinie nach zwei gefahrenen Runden überqueren müssen, damit die Gesamtzeit gewertet werden kann.