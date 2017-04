Die Blancpain Sprint Series 2017 startet in eine neue Saison. 2013 wurde die Rennserie für Gran-Turismo-Fahrzeuge in der Klasse GT3 gegründet. In dieser Saison finden alle 12 Rennen in Europa statt. Vom 13. bis 14. März wird das erste Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (FRA) ausgetragen. Danach geht es für die Fahrer weiter nach Italien, Groß Britannien, Belgien, Ungarn und Spanien. Saisonhighlight für alle deutschen Motorsportfans wird das Rennen auf dem Nürburgring vom 15. bis 17. September sein.