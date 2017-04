Geschichte der Mathematik Heute | WDR | 07:20 - 08:20 Uhr | Bildungsprogramm Infos

Seit jeher versucht der Mensch, die grundlegende Funktionsweise der stofflichen Welt zu erfassen. In vielen Jahrtausenden haben alle Völker dieser Erde erkannt, dass vor allem eine Disziplin das Wissen über die grundlegende Wirklichkeit der physischen Welt liefern kann: Die Mathematik. "Die Geschichte der Mathematik" führt uns 3.000 Jahre zurück in unsere eigene Vergangenheit, auf eine Reise durch Zeit und Raum, zu den bahnbrechenden Gedanken und Erkenntnissen der großen Mathematiker dieser Welt, die unsere heutige Wissenschaft, Technologie und Kultur so entscheidend beeinflusst haben. Folge 3: Die Grenzen des Raumes Im 17. Jahrhundert übernahm Europa vom Nahen Osten die Vorreiterrolle in Sachen Mathematik. Piero della Francesca war nicht nur Maler sondern auch Mathematiker, er perfektionierte die Perspektive in der italienischen Malerei. Sein Werk war der Beginn eines neuen Geometrieverständnisses. Der französische Mathematiker und Philosoph René Decartes verband Algebra mit Geometrie, ein Schritt, der die Welt der Mathematik entscheidend verändern sollte. Die Universitäten von Oxford und Cambridge bildeten im 17. Jahrhundert einige führende Mathematiker aus, einer von ihnen: Isaac Newton. Er entwickelte eine neue Theorie des Lichts, entdeckte die Gravitation und skizzierte einen revolutionären Ansatz zur Mathematik: Die Infinitesimalrechnung. Newtons Berechnungen machten es möglich, die Welt in ihren Veränderungen zu begreifen: die Umlaufbahnen der Planeten und die Bewegung der Flüssigkeiten mit mathematischer Präzision zu beschreiben. Original-Titel: The Story of Maths Untertitel: Die Grenzen des Raumes Laufzeit: 60 Minuten Genre: Bildungsprogramm, GB 2010 Regie: David Berry Folge: 3 Schauspieler: Himself - Presenter Marcus du Sautoy Himself - Professor of Geology Daniel Bernoulli Himself - Prof., Utrecht University & Aarhus University Henk Bos Himself - Leibniz Archives, Hannover Herbert Breger Ancestor of Leonhard Euler Leonhard Euler Herself - Maison Musée René Descartes Sylvie Garnier